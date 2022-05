Sõjapõgenikele kodu loomine viis kokku paljude heade inimestega

„See oli vapustav kogemus, mis juhtuma hakkas,” meenutab perenaine. „Sain palju abipakkumisi ning kohale saabus palju reaalseid abikäsi. Tuldi appi koristama, seinu värvima, sõbrad ja täiesti võõrad inimesed pakkusid oma abi. Toodi mööblit, küsiti, kas on midagi veel vaja, sisustati toad, täideti kapid söögi ja esmatarbekaupadega. Ühiste jõududega muutus maja kiiresti hoopis teistsuguseks. Panin kõik oma säästud sellesse, et abistajate tempoga kaasas käia ning neid kiirremondiks vajalike materjalidega varustada. Kohtusin sel perioodil paljude uute inimestega ja sain teada, kui väga abivalmid on tegelikult meie kaasmaalased. Siinkohal soovin südamest tänada enda ja oma Ukraina pere nimel kõiki aitajaid. Kokku üle 40 inimese panustasid oma aega või esemeid selleks, et üks räämas maja koduks saaks. Suur-suur aitäh!”

„Tundsin, et see on meie võimalus aidata,” tunnistab Janne. Ta andis sotsiaalmeedias teada oma valmisolekust pakkuda maja ukrainlastele üürile ning otsis samas ka ise abi, et maja kiiresti paremasse korda saada. Kaks tuba olid enam-vähem sellised, et sinna oleks saanud sisse kolida, ent üldmulje oli pigem väsinud ja ruumides heljus kaua elaniketa seisnud maja süngevõitu lõhn.

„Tundsin, et pean midagi tegema, aga ei teadnud täpselt, mida. Rindele minejat minust pole ja nii palju raha ka pole, et annetada igale poole, kuhu oleksin tahtnud,” meenutab Janne.

Janne Maal meenutab, et kui Vene väed 24. veebruaril Ukrainasse tungisid, oli see tema jaoks šokk. „Ma teadsin küll varemgi, et seal käib sõjaline tegevus, aga ma polnud selle peale süvitsi mõelnud. Korraga jõudis kohale teadmine, et Eestil ja Ukrainal on ühine naaber ja et see kõik oleks võinud juhtuda ka Eestis.

Hea kogemus eestlastega jätkus Janne Maali ja tema pere jaoks ka toredate ukrainlastega.

Kodu vajavate sõjapõgenike leidmiseks osutus kõige töökindlamaks kanaliks taas Facebook. Janne andis teada, et on valmis pakkuma elukohta. Huvilisi oli päris palju, aga oma koduks valis maja nelja lapsega perekond, kellele see nii suuruselt kui ka asukohalt väga hästi sobis.

„Maja on ju küllalt suur ja väikeseid peresid oleks sinna ka mitu mahtunud, aga ainult oma perekonnaga elamine on ju palju mõnusam,” on Janne Maal rahul.

Lepingulised formaalsused lahenesid ilusasti. Janne kiidab kriis.ee kodulehel olevaid tüüplepinguid, mis prinditi välja ning kuhu oli kerge teha eesti ja vene keeles ka soovitud täpsustusi.

Janne eeldas, et üürilised maksavad oma kommunaalid ise, sest suure pere elamiskulude eest tasumine oleks talle üle jõu käinud. Lisaks sellele aga lepiti kokku ka sümboolses üürisummas.

„Nad ei taha elada tasuta,” kinnitab Janne Maal.

„Oma” eestlased ja ukrainlased

„Ma julgen kindlasti soovitada, et kes saab, võiks pakkuda oma vaba elamispinda või teist kodu sõjapõgenikele,” kinnitab Janne Maal ning lisab, et teada tasuks seda, et üürileandjal võib olla mõnda aega vaja tulijaid ka info ja selgitustega toetada.

„Meil on mitmed riiklikud ja vabatahtlikud asutused ja organisatsioonid, kes põgenike abistamisega tegelevad, aga reaalselt on üürileandja ainus isiklik tuttav, n-ö oma eestlane, keda infomüras usaldada ja kelle poole pöörduda.

„Nad on väga töökad ja soovivad iseseisvalt hakkama saada. Pereisal on Tallinnas kaks töökohta ja Kohilast Tallinnasse on mugav rongiga käia. Pereema ootab võimalust oma noorim laps lastehoidu panna ja siis samuti tööle minna. Pesamuna pole veel pooleteiseaastane ning esialgu on ema kodune, teised lapsed aga on leidnud juba tee kohalikku kooli ja lasteaeda.

Sõja ühest kõige hullemast piirkonnast – Donbassi lähistelt – tulnud ukraina pere kodukeeleks on vene keel. Janne, kes enda teada samuti vene keelt räägib, peab kohati päris pingutama, et üürnike lopsaka ja sõnarikka vene keelega sammu suudaks pidada. Õnneks on siin abiks tõlkeprogrammid, käemärgid ja lõpuks kasvõi paber-pliiats. Kõik jutud saab räägitud.

Perede vahel on tekkinud usalduslik läbisaamine, sõprus. Janne Maal teab, et ehkki ukrainlased on eestlastele väga tänulikud, ei taha enamik neist tegelikult siia jääda, vaid ootavad üle kõige võimalust kodumaale naasta.

Sõjapõgenike majutajaid toetab riik asjaliku oskusteabe ja vajadusel ka rahaga * Kui oled oma eluasemesse võtnud Ukraina pere, on soovitatav sõlmida rendileping, mis tagab pooltele selged õigused ja kohustused ning kaitseb pooli ebasoovitavate olukordade tekkimisel.



* Neil inimestel, kes võtavad enda juurde rahvusvahelise kaitse saanud välismaalase, on õigus saada tema tekitatud eluasemekulude eest kompensatsiooni toimetulekutoetuse raames, mida taotleb ajutise kaitse saaja tegeliku elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.



* Ukraina sõjapõgenikel on ajutise kaitse saanuna õigus toimetulekutoetusele samadel alustel kui teistel Eestis alaliselt või tähtajaliselt elavatel inimestel.



* Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse (VRKS) § 75 lõige 2 alusel võib kohalik omavalitsus maksta rahvusvahelise kaitse saajale, kelle varaline seis ei võimalda elamist korraldada omal kulul, toimetulekutoetust. Toimetulekutoetuse raames hüvitatakse ka elamispinnaga seotud kulud, lisaks jääb inimesele toimetuleku piiri määras elatusvahendeid.



* Eluasemekulude hüvitamist reguleerib sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 132 lõige 4. Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ka eluasemekulud, tuleb lisada taotlusele dokumendid, mis tõendavad eluruumi kasutamise õigust ja SHS § 133 lõikes 5 nimetatud jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid. Eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks on leping, mille alusel tekib inimesel õigus kasutada eluruumi või ühte osa eluruumist.



Otsi infot: www.kriis.ee