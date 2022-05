Ukrainast tulijad vajavad puhkust ja inimlikku tuge

Praeguseks on Peter ja Viktoria leidnud juba tööd ja kaks nende tütardest käivad koolis. Probleem on perele üürikorteri leidmises – need on Eestis kallid. Kellel veel korralikku töökohta pole, see toetustest korterit üürida ei saa.

Meie juurde sattus väga meeldiv perekond, toredad ja sõbralikud inimesed. Ema Viktoria on muusikaõpetaja lasteaias, isa Peter on muusik, kitarrist. Nad olid palju üle elanud – veetsid poolteist kuud Mariupoli keldrites ja pommivarjendis, nende maja Azovstali tehase lähedal hävis suurtükitules täielikult.

Mingeid eeldusi ja ootusi meil polnud, püüdsime pakkuda neile elementaarset mugavust. Olime enne veidi mures ainult sellepärast, et kas me oskame olla psühholoogiliselt piisavalt toetavad.

Meil on kahetoaline korter Lasnamäel, teise toa vabastasime sõjapõgenikele. Ettevalmistusi ei teinud me rohkem kui tavaliselt külalisi võõrustades – panime puhta voodipesu. Ise elasime kõrvaltoas.

Oleme abikaasaga pärit Venemaalt ja elame Eestis viiendat aastat. Mu mees on mälumängur ja osa rahvusvahelisest vene mälumängurite kogukonnast. Kui Ukrainas algas sõda, asus venekeelne mängijate kogukond aktiivselt Ukrainat toetama – käiakse sõjavastastatel miitingutel ja kogutakse ning toimetatakse Ukrainasse humanitaarabi. Teave liigub mängijate klubi kaudu, liikmeid on nii Venemaal kui ka Euroopas.

Kas soovitate ka teistel ukrainlastele elamispinda üürida?

Meie jaoks oli see positiivne kogemus, et saime teiste inimeste heaks midagi ära teha. Lisaks saime vahetut infot Ukrainas Mariupolis toimuvast, nägime nende tundeid ja kuulasime nende lugusid. See on samuti oluline – eriti kui saad infot peamiselt uudistest.

Kui olete üldiselt külalislahke, armastate inimesi, võib see olla väga rikastav kogemus. Kuid ma soovitaksin teil seda kõigepealt kõigi pereliikmetega arutada, et kõik mõistaksid, miks te seda teete.

Mida peaks teadma enne, kui otsustada sõjapõgenikud oma koju lubada?

Peate mõistma, et kui tulijad on täiskasvanud, pole see ka nende jaoks reis ega seiklus. Inimesed on väga pingelises olukorras, nad on kaotanud oma kodu, kogu aastate jooksul omandatud vara, oma iseseisva elu.

Püüdsime neile oma reegleid ega režiimi mitte peale suruda – et inimesed saaksid end mugavalt tunda, lõõgastuda, olla kodus võimalikult iseseisvad: süüa teha, asju pesta, poes käia. Lisaks on inimesed väga väsinud, peate andma neile võimaluse puhata, magada.

Tõenäoliselt puuduvad neil mõned väga lihtsad asjad – hügieenitarbed, riided, jalanõud, ravimid, samas ei olda harjunud selliseid asju küsima. Paljudel oli enne sõda üsna kõrge või vähemalt keskmine elatustase ja harjumus ise hakkama saada. Neile tasub pakkuda kasutada seda, mis sul on, või küsida mõnda asja sõprade käest. Naised võivad vajada näiteks juuksuri või maniküürija teenuseid, sest nad pidid end Ukrainas keldritesse ja pommivarjenditesse peitma ning neil polnud võimalust enda eest normaalselt hoolitseda.

Enne oma kodu sõjapõgenikele avamist võiks ka uurida, kuidas ja kus teie linnas pagulastele abi osutatakse, kuidas saada dokumente ja humanitaarabi, kes osutab psühholoogilisi teenuseid. See kõik aitab neil orienteeruda ja kohaneda. Paljud satuvad Euroopasse esimest korda, nad on võõras linnas ja keskkonnas. Algul on mõttekas nendega vajalikesse kohtadesse kaasa minna ning linnaliiklust ja kohalikku elu tutvustada.

Sõjapõgenike majutajaid toetab riik asjaliku oskusteabe ja vajadusel ka rahaga * Kui oled oma eluasemesse võtnud Ukraina pere, on soovitatav sõlmida rendileping, mis tagab pooltele selged õigused ja kohustused ning kaitseb pooli ebasoovitavate olukordade tekkimisel.



* Neil inimestel, kes võtavad enda juurde rahvusvahelise kaitse saanud välismaalase, on õigus saada tema tekitatud eluasemekulude eest kompensatsiooni toimetulekutoetuse raames, mida taotleb ajutise kaitse saaja tegeliku elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.



* Ukraina sõjapõgenikel on ajutise kaitse saanuna õigus toimetulekutoetusele samadel alustel kui teistel Eestis alaliselt või tähtajaliselt elavatel inimestel.



* Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse (VRKS) § 75 lõige 2 alusel võib kohalik omavalitsus maksta rahvusvahelise kaitse saajale, kelle varaline seis ei võimalda elamist korraldada omal kulul, toimetulekutoetust. Toimetulekutoetuse raames hüvitatakse ka elamispinnaga seotud kulud, lisaks jääb inimesele toimetuleku piiri määras elatusvahendeid.



* Eluasemekulude hüvitamist reguleerib sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 132 lõige 4. Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ka eluasemekulud, tuleb lisada taotlusele dokumendid, mis tõendavad eluruumi kasutamise õigust ja SHS § 133 lõikes 5 nimetatud jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid. Eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks on leping, mille alusel tekib inimesel õigus kasutada eluruumi või ühte osa eluruumist.



Otsi infot: www.kriis.ee