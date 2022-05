VILJA KÜSIB | Kalle Laanet: kuhugi ei ole kadunud risk, et Venemaa võib Eestit rünnata

Kuidas ei ole? Neil inimestel on ju pillid, neil on palk...

Ükski kaitseministeeriumis läbi viidud uuring ei ütle, et kaitseväe orkester on kaitsetahte ja võitlusvõime suurendamiseks vajalik.

Aga mina küsin teilt, milleks on sõjavägedel orkestrid. Äkki näiteks selleks, et tõsta võitlusvõimet, moraali? Ukraina sõjavägi jagab oma Twitteri kontol palju oma orkestri muusikat ja ka teisi laule. See on oluline võitlusvõime tõstmise osa, millest meie oleme nüüd tänu teile ilma jäänud.

Võib-olla on siin väikene kommunikatsioonihäire. Mis nende ülesanded siis on?

Teate, ma rääkisin nende inimestega. Nad ütlesid, et neil ei ole sõjaaja ülesandeid. Nad ise siis ei tea või, et neil on sellised ülesanded?

Meil on sõjaväeorkester olemas täpselt samas koosseisus nagu varem. Orkester on praegu olemas ja mängib ainult tänu kaitseministrile, selle te unustate ära.

See, mida te just kuulsite, oli Ukraina hümn, mida mängis Ukraina sõjaväe orkester. Aga meie kaitseväel enam orkestrit ei ole, sest teie võtsite orkestri raha ära. Tagantjärele võiks teil ehk natuke piinlik olla, et asjad nii läksid?

Me pole selgeltnägijad, et näha Putini pähe. Risk on olemas. Vaatame Putini varasemaid otsuseid: Georgia, 2014 Ukraina, praegu Ukraina sõda. Ta on selgelt välja öelnud, et tahab Vene impeeriumit laiendada. Mis suunas ta ikka laieneb?

Ei ole midagi kahetseda. Risk, et Venemaa võib rünnata Eestit ja teisi Balti riike, ei ole kuhugi kadunud. Tegutseme selle nimel, et NATO tugevdaks oma idatiiba ehk Eesti, Läti, Leedu ja Poola suunda. Riskid ei ole kadunud.

Kui sõja alguseni oli jäänud neli päeva, ütlesite teie, et kui Venemaa on Ukrainas oma eesmärgid saavutanud, siis on Balti riigid järgmine loogiline sihtmärk. Puhkes õudne kisa, kas siis Laanet ei tea, et me oleme NATO-s. Teie tõmbasite kohe vaiksemaks ka. Kas olete oma tollaseid sõnu kahetsenud?

Liidrid ja laulud on kindlasti motiveerivad. Aga te ei saa mulle ette heita, et mina olen midagi ära kaotanud. Ma ei ole midagi ära kaotanud!

Te tõesti ei mõista, et muusikal ja kaitsetahtel on otsene seos? Ukraina kaitseväe Twitteri esiletõstetud postitus on Andri Hlõvnjuki „Punane lodjapuu”, Hlõvnjuk läks pärast selle salvestamist Kiievit kaitsma.

Olen päri sellega, et traditsioonidel ja nende eestvedajatel on oma roll. Peale selle ühe video, mida te näitasite, ei ole ma rohkem videosid näinud.

Inimesed jäid poole palga peale. Neil on vähem tegemist kui enne ja neil puuduvad sõjaaja ülesanded. Pealegi, te ütlesite, et kaitsetahtel ei ole muusikaga seost. Mis te arvate, mis on sellesama Ukraina kaitseväe Twitteri konto esiletõstetud postitus?

Mina vaatasin peeglisse ja tegin otsuse, et orkester jääb. Esialgu oli plaanis, et seda ei jää. Tegin otsuse, et orkester läheb sõjamuuseumi koosseisu. See on täiesti ära unustatud, tänu kelle otsusele on neil inimestel täna võimalik kanda vormi ja kuuluda sõjaväeorkestri koosseisu. Ja nüüd heidetakse mulle ette, nagu oleksin ma midagi ära kaotanud. Ei, ma ei ole. Lihtsalt orkester liikus ühest alluvusest teise.

Kas valitsuses on veel inimesi, kes ei saa aru, et sõda võib jõuda ka siia?

Valitsuses saavad kõik aru, et need riskid on olemas. Nende riskide maandamise nimel teeme iga päev tööd.

Hiljuti tegi NATO ettepanekud Eesti kaitse tugevdamiseks, aga peaminister Kaja Kallas ütles, et need on ebapiisavad. Milles asi on, kas NATO-s ei saada aru, et meie oleme mõnevõrra suuremas ohus kui näiteks Lissabon?

Kindlasti saavad NATO liidrid riskidest aru. 12. mail tähistasime NATO kohaloleku viiendat aastapäeva Eestis. Ka NATO õhuturve on nüüd Eestis viis aastat olnud. Pärast 24. veebruari on Venemaa NATO strateegilistes dokumentides ära märgitud vastasena nr 1. Seega peame oma strateegia üle vaatama: eesmärk ei ole mitte ainult kohalolekuga Venemaad heidutada, vaid me peame olema valmis iga ruutmeetrit Eestit kaitsma esimesest päevast peale.

Mida NATO pakkus ja mida Kaja Kallas ebapiisavaks pidas?

Detailidest ei saa ma rääkida. Meie ettekujutus on selline: Eesti kaitsmiseks on olemas reaalne plaan, mis on täidetud vägedega, diviisi suuruse üksusega. See tähendab, et me suudaksime Eestis diviisi suurust üksust juhtida, et meil on omal olemaks kaks brigaadi kohe reageerimiseks ja lisaks üks liitlaste oma.

Ja Stoltenberg ei taha seda anda?

Stoltenberg on sellega nõus. Aga see kõik maksab. Peame oma plaane ellu viima nii, et kõigi liitlaste julgeolek oleks tagatud ning rohkem panustataks sinna, kus riskid on suuremad.

Te teate kindlasti seda anekdooti, et Ukrainas käib Venemaa-NATO konflikt, aga NATO ei ole sellesse veel sekkunud. Kui Zelenskõi palus Ukraina taeva sulgemist, siis seda ei tehtud. Kas Stoltenberg ja Bideni ajal on võimalik, et NATO sekkub sõtta?

NATO-l on 30 liikmesriiki. Ei Biden ega Stoltenberg tee otsuseid üksi. 30 riigi puhul võtab konsensusliku otsuse saavutamine aega. Soome ja Rootsi on teinud NATO-ga liitumise taotlusi, aga näe, mõnest maailma nurgast kostab arvamusi, et nii lihtsalt see asi käi.