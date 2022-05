Isamaa ja Reform: Kremli mõjuvälja taastootvatelt isikutelt tuleb Tallinna teenetemärk ära võtta

"Vabariigi pealinna aumärke ei pea kandma need, kes Eesti-vaenulike riikide mõjuvälja laiendamisega silma paistavad. See oleks sama veider kui mõte rahupreemiast Vladimir Putinile," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal .

"Ei saa olla nii, et kõrvuti Ukraina presidendiga on Tallinna vapi- ja teenetemärgi kavaleride nimekirjas isikud, kes õigustavad Krimmi annekteerimist," lisas Isamaa fraktsiooni esimees Urmas Reinsalu .

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et Aleksei Semjonov on aastaid olnud kaitsepolitsei jälgimise all. Tema juhitavat MTÜd Inimõiguste Teabekeskus on kapo aastaraamatuis nimetanud Venemaa mõjutuspoliitika peamiseks tööriistaks Eestis. Näiteks on kapo tuvastanud, et teabekeskus sai raha Venemaa välismaal elavate kaasmaalaste õiguskaitse- ja toetusfondist, levitamaks Kremli valeväiteid inimõiguste rikkumisest Eestis.