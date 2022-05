UKRAINA EUROOPASSE | Matti Maasikas: Ukraina peab sõda, aga suudab ülehelikiirusel EL-i kandidaatriigiks saamisega tegeleda

EL-iga liitumise protsessil on järgmised astmed. Esiteks sa pead olema Euroopa riik Euroopa Liidu lepingu järgi. EL on väga legalistlik nähtus ja igal asjal peab olema õiguslik alus. Esimene samm on see, et EL Ülemkogul ühehäälselt otsustab, et see riik on Euroopa riik lepingu artikli 49 järgi.

Aga võibolla teeme selgeks, millest räägime. Inimestel, kes ei jälgi igapäevaselt, on küsimus, kas see tegelikult tähendab, et Ukraina liitubki varsti EL-iga? Või kui räägitakse kandidaatriigiks saamisest, kuidas see käib?

Ühtpidi üllatas, sest olukord on pikalt olnud täpselt nii nagu kirjeldate. Igasugused laienemise teemalisi või täpsemalt öeldes liitumise perspektiivi andmise kõnelusi tegelikult pole toimunud. EL on vabatahtlike liimete väga viisakas klubi, kus kõnelusi teemadel, mil on teada, et need liikmete arvamusi lõhestavad, püütakse vältida.

Kui vaatasite sündmuste käiku, mis Ukraina EL-iga liitumisega seotult sõja alguses pooleteise nädalaga arenes, kas teid ka üllatas, et uks tehti paokile, mis on aastaid kinni olnud?

See viimane on oluline, sest Euroopa kääbusriigid, kus kehtib euro ja kõik töötab nagu EL-is, siis tegelikult pole nad võimelised seda lihtsalt tegema, haldusaparaat on liiga väike.

Loomulikult teeb Komisjon oma analüütilist tööd otsekui oleks talle antud ülesanne vastavalt artiklile 49, sest muud protseduuri võimalust pole. See sama artikkel 49 nimetab ka need tingimused ära, millele liituda sooviv riik peab vastama. See on toimiv demokraatia, toimiv turumajandus ja võime rakendada EL-i seadust.

Mis te siis nüüd teete kandidaatriigiks saamise protsessis. Räägime Ukraina puhul just ettevalmistuste tegemisest selle jaoks. Olen vaadanud, et Ukraina on andnud teile pakse paberipakke, mida võtsite ise president Zelenskõilt vastu, mis asjad need on, mida nad teile annavad?

Esimesena õnnestus see toona debateeritud nimega Makedoonial , nüüdseks Põhja-Makedoonial ja sellekski läks kaks aastat. Saad kandidaatriigi staatuse ja siis hakatakse vaatama, mis on vaja ära teha, et alustada liitumisläbirääkimisi. Ja siis on juba liitumisläbirääkimiste peatükid, lõplikud kokkulepped. Sellel protsessil on laias laastus kolm astet.

Järgmine aste on kandidaatriigiks saamine. Kui vaatame, kuidas Lääne-Balkani riikidele anti see liikmesuse perspektiiv ehk artikkel 49 Thessalonikis 2003 ja kuidas nende riikidega on edasine käinud, siis on alati olnud mingid tingimused, mis on olnud vaja täita enne, kui riik saab kandidaatriigi staatuse.

Lepingu artikkel 49 ütleb, et kõigil Euroopa riikidel, kes täidavad kriteeriume, on õigus liituda. Selle artikli järgi on seni tunnistatud vaid Lääne-Balkani riike ja Türgit. Loomulikult riigid nagu Island, Norra ja Šveits kuuluvad sinna alla. Idapartneritega on seda arutelu väga välditud. See oleks esimene samm.

Kõigile EL-iga liituvatele keskmisest vaesematele riikidele nagu Kesk- ja Ida-Euroopa riigid on väga suureks küsimuseks alati olnud keskkonnanõuded, mis on EL-is väga kõrged.

Euroopa Liidu toimimise aluseks on siseturg ja siseturg ei saa toimida, kui selle ühes osas ei täideta kõiki standardeid, reegleid, regulatsioone. See elektrituru teema ongi hea näide. Elektrivõrkude sünkroniseerimine õnnestus, kuna Ukraina ja Euroopa Liidu vahel on piisavalt füüsilisi ühendusi olemas. Aga see on füüsiline sünkroniseerimine, kui on vaja pinge ülevalhoidmiseks, siis seda saab. Aga elektriga kaubelda ei saa, kuna Ukraina elektriturg täielikult EL-i nõuetele ei vasta. Ja selliseid asju on väga palju.

Need küsimused ja ka see teema tulevad rohkem esile selles kontekstis, kas oleks võimalik Ukraina kiire liitumine. Ja siin on vastus, et mingit kiirteed, otseteed Euroopa Liitu pole.

Kui vaatate, kas on Ukrainas toimiv demokraatia ja turumajandus, siis kas seal sees hinnatakse seda, mis on Ukrainas vastav juba EL-i õigusele, kuna see on juriidiline liit ja toimib läbi selle, et kõigile kehtivad ühtsed reeglid? Ehk vaadatakse, mis on juba tehtud, mis on valdkonnad, kus pole tehtud. Näiteks: meil eelmises saates oli Euroopa energeetikavolinik Kadri Simson, kes rääkis Ukraina elektrivõrkude ühendamisest Euroopaga. Küsisin, kuidas see võimalik, et kahe nädalaga tehti ära. Ta vastas, et muidugi oli Ukrainas palju eeltööd tehtud ja mainis, et see poleks saanud sündida ilma, et neil poleks mingit osa elektrituru reeglitest juba olemas. Kas seda ka vaatate?

Komisjon hindab seda praegu, kas Ukraina on toimiv demokraatia ja toimiv turumajandus. Ja tuleb siis juuni keskel välja oma hinnanguga ja soovitusega. Soovitus on siis Ülemkogule, EL-i liidritele ja see on siis Ülemkogu eesistuja Charles Micheli otsustada, millal ta selle otsustamiseks paneb Ülemkogule. Ühtpidi aeg ei oota ja sõda on ikkagi väga äärmuslik olukord ja igasugused viivitused tekitaksid palju küsimusi. Ja Michel on öelnud, kui ta viimati Ukrainas käis, et tema isiklikult toetab kandidaatriigi staatuse andmist. Aga kõik klubi liikmesusega seotud otsused tehakse ühehäälselt, kõik peavad nõus olema.

Tulles tagasi küsimuse juurde, siis praegu vaadatakse ikkagi suurt pilti: toimiv demokraatia, võimude tasakaal, toimiv turumajandus. Ja ei minda veel nii põhjalikuks, see on järgmine samm siis, kui hakatakse valmistuma liitumisläbirääkimisteks.

Aga kui te hindate praegu, kas Ukrainas on toimuv demokraatia, kas on põhimõtteliselt tegemist turumajandusega, siis ei saa üle ega ümber küsimusest, et Ukraina on sõjas. Sõjaolukorras paljud reeglid ei saa objektiivselt töötada, sest kogu riik on mobiliseeritud ja kehtivad erireeglid. Kuidas saate seda arvesse võtta, kas see mõjutab hinnangut?

Mõjutab ja enamasti positiivses suunas. Vaadatakse muidugi rahuaja korraldust alates põhiseadusest, kuidas on võimude tasakaal, ja muid seadusi. Aga praegune sõjaaja kontekst on abiks selles mõttes, et Ukraina riik on tõestanud, et ta toimib ka sõja ajal, Ukraina omavalitsused toimivad ka sõja ajal, Ukraina väga jõuline kodanikuühiskond töötab sõja ajal. Ja Ukraina demokraatia töötab, parlament käib koos, võtab vastu seadusi. Tõsi, see on kehtiva sõjaolukorra tingimustes, aga ikkagi. Ukraina demokraatia on tõestanud oma toimimist ka sõja ajal.

Saan aru, et Ukrainlased peavad teile andma materjale, mainisin juba hetke, kus võtsite vastu paksu paberikuhja president Zelenskõilt, mis vastas osaliselt küsimustele, mis teil on. Täitsa paneb imestama, et Ukraina avalik teenistus on suuteline sõjaajal paralleelselt võimelised tegelema niisuguste küsimustega, saavad sellega hakkama, riik toimub?

Mitte ainult ei saanud hakkama, vaid said hakkama ülehelikiirusel. Nad tegid seda väga kiiresti. Küsimustiku andis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen üle 8. aprillil ja vastused tulid 18. aprillil. See on väga muljetavaldav.