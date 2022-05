Anna Lutter õpetab: kuidas taaskasutada kuhjunud paberkotte?

Kui esmapilgul tundub, et paber- ja tekstiilkotid on kilekotile tunduvalt keskkonnasõbralikum alternatiiv, siis tegelikult see päris nii ei ole. Paberkotid valmistatakse küll taastuvast ressursist ja on biolagunevad, kuid tootmise käigus kasutatakse palju mürgiseid kemikaale. Lisaks on probleemiks paberkottide suur kaal ja maht, mille tõttu nõuab nende transport oluliselt rohkem ressurssi kui plastikust kottide transport.

Mitmed uuringud on näidanud, et kõige suurema keskkonnamõjuga on hoopis tekstiilkotid. Puuvilla kasvatamiseks on vaja väga palju ressursse (vesi, väetised, kemikaalid, pestitsiiidid). Kotid on rasked ja mahukad ja nende transport on seega veel kulukam.

Seega - ei ole olemas ideaalset ja ainuõiget lahendust - selge on aga see, et, kõige halvem variant on ükskõik millise koti ühekordne kasutamine! Keskkonnasõbralik oleks kasutada neid kotte, mis kodus juba olemas on ja teha seda nii palju kui saab! Seejuures ei pea kottide kasutamine piirduma ainult koti funktsiooniga. Jagame mõndasid ideid, kuidas anda paberist kottidele uus elu, vorm ja väärtus!

Paberkotist saab raamatu ümbrispaber

Uue kooliaasta alguseni on täpselt nii parasjagu aega, et jõuab kõikide ainete õpikutele suve jooksul paberkotid ümber koguda. Kottide materjal on sobivalt paks ja vastupidav - paberit õpikutele ümber pannes võib jätta kirjad ja logod sissepoole peitu, aga vabalt võib neid ka just eksponeerida. Markeritega saab oma uut ümbrispaberit ka ise veel täiendada.

Vaata galeriist!

Palmilehed paberkotist

Sisustustrend - jõupaberist palmilehed, on suurepäraselt teostatavad ka paberkottidest. Lõika pooleks murtud paberkotist välja fotol näidatud kuju. Voldi välja lõigatud detail nagu voldiksid lehvikut. Ühenda alt kleeplindiga, kata kleeplint paberkotist välja lõigatud nelinurkse tükiga ning pane leht grilltiku otsa. Lehe trükisega kaetud külje saad keerata seina poole. Analoogselt saad valmistada endale ka saabuvaks suveks lehviku!

Paberkott keraamilise poti asemel