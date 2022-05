FOTO | Noormees põgenes autoga politsei eest, järgnenud avariis said viga viis inimest

Esialgsete andmete kohaselt oli Honda roolis 21-aastane noormees, kellel puudus juhtimisõigus ning keda on varasemalt karistatud erinevate liiklusrikkumiste, sealhulgas ka mittepeatumise eest. Mehe võimalik joove on selgitamisel. Peale juhi viibis sõidukis veel neli noort meest. Kõik viis said õnnetuses viga ning kiirabi toimetas nad haiglasse.