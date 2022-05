Kuidas osta oma raha eest nii hea arvuti, kui vähegi saab?

Issi, ostaks mänguarvuti

Tegelikult saab võimekaid arvuteid osta märksa soodsamalt, lasta panna kokku ja suisa selle järgi, milliste mängude taga laps aega veedab. Tõsised mängurid just nii teevadki – ehitavad arvuti ise või tellivad firmast, kes neid kokku paneb. Ostja jaoks on selle protsessi kõige suurem pluss, et tema vastas on IT-spets, kes ei koosta masinaid robotlikult, vaid loob konkreetse masina, osates seejuures hinnata sinu vajadusi ja pakkuda erinevaid lahendusi etteantud eelarve piires. Nii et mänguarvuti sooviga tasub alati pöörduda nende poole, kes neid ka ise kasutavad. Aga see kehtib ka graafikamasinate, videoserverite ja krüptokaevuri „IT-ekskavaatorite“ puhul.