Lisaeelarve hääletus seotakse valitsuse usaldusega, Keskerakond lubas võimuliidu jätkamist toetada

EKRE esitas lisaeelarve eelnõule ligi 700 muudatusettepanekut, mis on seni pannud eelarve vastuvõtmise toppama. Erakonna esimees Martin Helme ütles mõned päevad tagasi ERRile , et nad oleksid nõus eelnõuga edasi minema, kui eelarvesse kirjutatakse aktsiisilangetused sisse. Nüüd on plaan siduda lisaeelarve hoopis valitsuse usaldushääletusega, mis tähendab, et obstruktsioonidega seda enam venitada ei õnnestuks.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Võrklaev kinnitas, et praegu on plaan siduda lisaeelarve hääletus valitsuse usaldusega. "Arutame seda koalitsiooninõukogus. Keskerakond on kinnitanud, et nende hääled toetavad valitsust. Loodan, et nii ka on," märkis ta Delfile.