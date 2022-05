VIDEO | Jaanus Karilaid lastetoetustest: oleme nõus summasid timmima, aga seda koos nelja erakonnaga

“Ma ei ole nõus selle Reformierakonna lähenemisega, et lastetoetuse tõus viib Eesti pankrotti,” sõnas ta, viidates peaminister Kaja Kallase tänahommikusele sõnavõtule.

Nimelt loetles Kallas, kuidas Eestis on ka teisi valdkondi, kuhu oleks lisaraha suunata vaja. "Näiteks kaitsekulud, kõrghariduse rahastamine, pikaajaline hooldus, õpetajate, päästjate, politseinike palgad, energeetika, kui mainida vaid mõnda murekohta," rääkis Kallas. "Sel põhjusel arutataksegi neid ettepanekuid koos eelarvega, sest pikaajaliste kulutuste tõstmisel peab ära tegema ka teise poole võrrandist – kust pikaajaliselt kulude katteks tulud leida."

Keskerakond soostuks toetuste vähendamist arutama

Keskerakonna fraktsiooni juhi Jaanus Karilaiu tõdes Delfile, et Keskerakond on nõus leidma kesktee ning nende pakutud summad lastetoetuseks pole kivisse raiutud.

"Me oleme nõus [lastetoetuste eelnõu] timmima," ütles Karilaid. "Aga me ütlesime ka välja, et seda siis nelja erakonnaga koos - kuna neli erakonda on selle algatanud, siis kui Reformierakond tahab seda muuta, kas astmeid teha, indeksi muuta, piirmäärasid muuta - istume siis kõigi viie erakonna juhtidega maha."

Lastetoetuse eelnõu maksumus on eri hinnangute järgi 250-300 miljonit eurot. Delfi uuris Karilaidilt, mis oleks sellise kulurea katteallikas. "Meie jaoks ei ole see kulu, see on investeering. Nii võib küsida ju iga eelarverea kohta, et kust see raha tuleb," rääkis Karilaid.

"Mina ei välistaks ka laenu," tõdes Karilaid. "Vaatame sinna sisse detailsemalt juba sügisel."

Signe Riisalo: palusime, et räägime sügisel

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo märkis, et lastega perede toimetulek on Reformierakonna jaoks oluline, aga on vaja mõista, kust tuleks kate suurema toetuse jaoks. “Sellepärast on Reformierakond palunud, et arutame ja räägime rahast, aga mitte keset riigieelarve aastat, kui me teame, et kulutusi tuleb meil veel väga palju teha,” ütles Riisalo, viidates õpetajate, päästjate palgatõusule ning hoolekandesüsteemile.