FOTO | Pirital kleebiti postidele Ukrainat ründavad plakatid

Pirita linnaosa valitsus sai teisipäeva õhtul jalutanud piritalaselt infot, et Lillepi pargi valgustuspostide külge on kleebitud punase ja mustaga kujundatud plakatid, millel seakujutis, keelumärk ja sümboolika.

„See on lihtsalt ropp, kuidas tänavu kevadel on Piritat soditud. Alles hiljaaegu oli kellegi kuri käsi terviseraja ääres puudele Z-sümboli mökerdanud, nüüd kleebiti ühe õhtuga linnaosa eri paigus provotseeriva sisuga plakateid. See on pahatahtlik ja täiesti lubamatu tegevus,” ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.