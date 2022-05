Kes maksab kahjud, kui laps tõuksiga võõrast autot kahjustab?

Arvestades nende vahendite aina kasvavat populaarsust ning alanud suvehooaega, siis on selliseid juhtumeid kahjuks liiga palju. Suurteks kahjunõueteks ei lähe kusjuures palju vaja. Piisab sellest, kui lapse ratas on ebakindlalt pargitud, kukub vastu kõrvalseisvat autot ning tekitab sinna mõlgi ja värvikahjustuse.

Sisuliselt on City Rideri kindlustus nagu segu kohustuslikust liikluskindlustusest autodel, mis korvab kannatanu isiku- kui varakahjud, ja õnnetusjuhtumikindlustusest, mis aitab sind kui ratturit. Olenevalt paketist on võimalik õnnetuse korral saada ka valuraha ning toetust raviks, mida ei kata haigekassa

Arvestades võimaliku kahju suurust ning linnaliikurite suurt populaarsust (ja kahjuks sellega kaasnevat õnnetuste arvu), on 5,90 eurone kuutasu kõige parem südamerahu mida raha eest on võimalik saada. Kui peres on sõitjaid rohkem, saab ühe poliisiga katta kõik ning näiteks neljaliikmelise pere puhul teeb see kõigest 4,50 eurot ühe sõitja kohta.