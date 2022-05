VIDEO | Mis on aborditurism? Karmid seadused panevad USA meditsiinisüsteemi proovile

Texase osariik võttis möödunud aastal vastu karmi abordiseaduse. Kuigi uus seadus on viinud abortide arvu osariigis järsku langusesse, ei ole vajadus teenuse vastu kuhugi kadunud. Texase naised reisivad abordi tegemiseks lihtsalt teistesse osariikidesse, kus see on seaduslik. Nii paneb aborditurism teiste osariikide meditsiinisüsteemi korralikult proovile.