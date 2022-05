Kuidas saada heaks juhiks?

Laenufirmasid on üpris palju ja parima valimine võib tunduda keeruline. Vippi on üks firmadest, mis annab välja laene ilma suure paberimajanduseta. Kui soovite laenu ettevõtte jaoks, siis konsulteerib Vippi teid sellel teemal kindlasti. Siin artiklis uurime aga hea juhi omadusi ja jagame näpunäiteid paremaks juhiks saamiseks.

Kes on liider?

Liidriks võib pidada igaüht, kellel on üks neist omadustest, kuid heal liidril on kõik kolm.

Tõhusal juhil on visioon, mis on kooskõlas ettevõtte põhiväärtustega, ja ta mõistab, mida on meeskonnal eesmärkide saavutamiseks vaja. Ta inspireerib, juhib ja toetab oma meeskonda loovalt ja enesekindlalt ühise visiooni nimel töötama.

Millised on hea juhi kõige levinumad omadused?

Liidrid on julged, kuid ei jäta kunagi oma meeskondi maha. Hoides visiooni ja tuge tasakaalus, annavad nad meeskonnaliikmetele võimaluse ühiseid eesmärke saavutada. Juhtumisstiile on küll erinevaid, kuid on siiski mõned omadused, mis on kõikidel headel juhtidel ühised.