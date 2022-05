Aitame koos Ukrainas vigastatutele meditsiinilist abi anda!

Tasub ka teada, et Eesti riik on kõik Ukrainasse saadetavad annetused, mis Riigikaitse Edendamise Sihtasutusele tehakse, kuulutanud maksuvabadeks. Enamik meditsiiniseadmeid ja ravimeid ostetakse Eestist, toetades seeläbi otseselt ka meie ettevõtjaid. Siiski tuleb näiteks žgutte, aparatuuri või lahaseid hankida ka üle maailma.

Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse juhataja Mait Palts on tänulik kõigile neile ettevõtjatele ja eraisikutele, tänu kellele on kogutud (9. mai seisuga) juba 2 060 079,92 eurot . „Annetustest on ca 1 000 000 euro väärtuses abi ukrainlastele kohale jõudnud ning 400 000 euro ulatuses on broneeringuid erinevateks tegevusteks järgmiste nädalate jooksul,” ütleb ta ja lisab, et annetusi ei kasutata kampaania läbiviimise kulude katteks. Need katab omavahenditest Riigikaitse Edendamise Sihtasutus koos Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga. Seega viimne kui euro, mis sihtasutusele annetatakse, liigub Ukrainasse ning on abiks nii haavatud sõdijate kui ka tsiviilisikute ravimisel.

Sõjaolukorras saab aidata väga erinevatel viisidel ja vajalikud on need kõik, ent täna tutvustame võimalust otseselt kaasa aidata Ukrainas vigastatute ravile ning ka sealsete kohalike haiglate toimimisele — meditsiinilist abi vajavad kõik haavatud.

Venemaa sõjaline rünnak Ukrainale on toonud välja paljude riikide ja loendamatute inimeste soovi aidata ja toetada. Nii sellepärast, et Ukrainas toimuv on läbinisti ebaõiglane, kui ka seetõttu, et praegu võitlevad ukrainlased üksiti nii meie, kogu Euroopa kui ka inimväärse maailma eest.

Abisaadetise üleandmine 25. aprillil Poola-Ukraina piiril.

Kuna kampaania korraldamise taga on jõuliselt Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, on väga paljud kampaanias osalejad siinsed ettevõtjad, ent annetusi tehakse ka eraisikutena.

Ka tagasi ei sõida tühi buss



Mait Palts on ka ise käinud koos koja esindajatega bussidega juba kaks korda Ukraina piiri äärde meditsiinivahendeid viimas ja teab, et Ukraina haiglates on näiteks suur puudus röntgeni- ja ultraheliaparaatidest, lahastest ja laiemalt kõigest, mis puudutab haavaravi. „Meil on tänaseks olemas väga hea koostöö Ukraina kohalike kaubanduskodadega, kes panevad kokku nii akuutsed vajadused kui ka viivad abi otse sihtkohta. Seetõttu aitame just nende meditsiiniliste vahenditega, mille osas on teada, et just praegu on seda vaja. Näiteks on suur puudus kirurgilistest lahastest, mida kasutatakse raskete luumurdude raviks, ning seega lähiajal 200 sellist lahast kohale ka viime.”

Muide, ka Ukraina piirilt tagasi ei sõideta n-ö tühjalt — sealpoolsed partnerid varustavad siin elavaid ukraina koolilapsi õpikute ja raamatutega, et koolitee jätkamine nende jaoks siin lihtsam ja mõnusam oleks.

Mait Palts rõhutab, et alati ei pea abi olema rahaline — näiteks saavad ettevõtted, kes meditsiinitehnikat või erinevaid abivahendeid maale toovad või toodavad, panustada ka otse.

Äärmiselt väärtuslik on ka teadmine, et meil on ettevõtjaid kes toodavad või toovad maale erinevaid meditsiiniseadmeid ja vahendeid.

„Igasugune abi ja kontaktid on väga väärtuslikud ning kui vähegi võimalik, siis loomulikult teeme koostööd just kohalike ettevõtetega. Äärmiselt väärtuslik on ka teadmine, et meil on ettevõtjaid, kes toodavad või toovad maale erinevaid meditsiiniseadmeid ja vahendeid.”

