Putin õnnitles Ukraina kodanikke ja teisigi, kuid Eesti jäi ilusatest soovidest ilma

„Kallid veteranid! Kallid sõbrad!” alustas Putin. Seejärel kirjeldas ta värvikalt, kuidas heroilised väed võitlesid Euroopat orjastada ihanud fašismiga. Jutt lühidalt kokku võetuna: too eepiline võit tagas meile elu ja vabaduse, seda ei tohi me mingi hinna eest unustada.

Kellele siis täpselt Ukrainas õnne sooviti – kas neile, keda tapetakse? Putini pressiesindaja Dmitri Peskov tõttas selgitama, et Putini õnnitlusel ei ole kindlat postiaadressi. „See on pühendatud kõigile neile, ja neid on Ukrainas ikka palju, kelle jaoks Suure Isamaasõja mälestus on püha, kelle jaoks 9. mai on püha,” jutustas Peskov.