USA vaatlejad: Ukraina väed on varsti Venemaa Belgorodi oblasti piiril

„Pealetungi eesmärk on tõenäoliselt Vene suurtükiväe eemaletõrjumine Harkivi linnast ja tungimine Venemaa Belgorodi oblasti piirile,” kirjutavad uurijad. „Arvestades Ukraina pealetungi praegust kiirust, võib juhtuda, et Vene väed ei suuda seda ka lisajõudude abil takistada. Nagu ISW varem prognoosis, on mujale suunamiseks mõeldud Vene üksused Ukraina vastupealetungi tõttu sunnitud siirduma Harkivi rindele.”