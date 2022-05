OTSEBLOGI | Ukraina siseministri nõunik: Krimmi silla hävitamine on aja küsimus

2019. aastal avatud Kertši väina sild ühendab annekteeritud Krimmi poolsaart Tamani poolsaarega Krasnodari krais Venemaal. Ukraina siseministri nõuniku sõnul on aja küsimus, millal see õhatakse.

Ukraina siseministri nõunik Viktor Andrusiv ütles intervjuus 24. Kanalile, et annekteeritud Krimmi poolsaart ja Venemaad ühendava Kertši väina silla saatus on juba otsustatud ning on aja küsimus, millal Ukraina sellele löögi annab.