OTSEBLOGI | Luhanski oblasti kooli pommitamises hukkus kümneid inimesi, Vene väed hõivasid Popasna linna

Azovi polk teatas, et reedel sai päästemissiooni käigus vigastada kuus ning surma kolm nende võitlejat.

Luhanski oblastis Belohorivkas pommitasid Vene väed laupäeva õhtupoolikul koolihoonet, kus kohalike võimude teatel varjus üle 90 inimese. Päästa õnnestus umbes 30 inimest, pühapäeval ütles kuberner Serhii Haidai, et ülejäänud 60 on arvatavasti hukkunud.

Briti valitsus teatas laupäeval, et kahekordistab Ukrainale antavat abi, eraldades riigile veel 1,3 miljardit naela (1,5 miljardit eurot).

Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov teatas pühapäeval, et enamik Luhanski oblastis asuvast Popasna linnast on hõivatud. Linna loovutamist tunnistas ka Luhanski kuberner Haidai, kelle sõnul on Popasna pommitamisest hävitatud.