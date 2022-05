Itaalia majandusministeeriumi teatel tuvastas uurimine, et laeva ametlikul omanikul on otsesed äri- ja majandussidemed „väljapaistvate inimestega Vene valitsuses.” Seetõttu andis majandus- ja rahandusminister Daniele Franco korralduse jahi arestimiseks.

Aleksei Navalnõi korruptsioonivastane fond on näidanud, et jahi meeskonnas töötab mitu Kremli ihukaitseteenistuse töötajat ja avaldanud kahtlusi, et Scheherazade võib kuuluda Vladimir Putinile endale.