Hersoni okupatsioonivõimude esindaja: tahame elada Vene Föderatsiooni koosseisus

„Tahame elada Vene Föderatsiooni koosseisus ja arengutempos, mis meenutaks Krimmi ,” seletas Stremoussov. „Regioon tahab saada Vene Föderatsiooni subjektiks. Keegi ei sunni midagi peale, aga põlised Vene alad peavad naasma oma ajaloolise kultuuri ja väärtuste allika juurde. Me tunneme, et kuulume koos teiste Vene regioonidega ühte tervikusse.”

Nii Venemaa kui välisvaatlejad on varem prognoosinud, et Venemaa eesmärk on lähitulevikus Donbassi „rahvavabariikide” annekteerimine ja Hersonis „rahvavabariigi” väljakuulutamine, et see hiljem samuti annekteerida. Seda siiski eeldusel, et Ukraina neid regioone vahepeal ei vabasta. 1. maist kehtib Hersoni oblasti territooriumil okupatsioonivõimude korraldusel maksevahendina Vene rubla.