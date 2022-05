Peaminister Kallas: Putin on sõjakurjategija, mistõttu ei näe ma temaga rääkimisel mingit mõtet

Ehkki läänes on Venemaa president Vladimir Putiniga dialoogi pidamise osas kahetisi seisukohti, on Eesti peaminister selle osas resoluutne.

"Putin on sõjakurjategija, nii et ma ei näe temaga rääkimisel mõtet," ütles Kallas.

Soome võimalikku NATO -ga liitumist kommenteerides julgustas Kallas põhjanaabreid ning rõhutas, et Venemaa on harjunud meie hirmudega mängima, mistõttu ei tohiks sellele järele anda. Üks riik võib karta NATO-ga liitumist, teine ​​Venemaa tuumaohtu ja kolmas Iskander -rakettide paigutamist Kaliningradi .

„Meil on olnud Venemaa provokatsioonidega tegemist pikka aega. Ta on ähvardanud asjadega, mida ta on juba teinud,” märkis Kallas. „Nad ütlesid, et toovad NATO piirile raketid Iskander, kuigi need on seal olnud juba aastaid.”