Peaminister Kallas julgustas soomlasi: oleme meie idanaabri ähvardustega hakkama saanud, saate ka teie

Kallas tuletas meelde, et erinevalt Soomest pidi Eesti elama okupatsiooni all viis aastakümmet.

„Meil on olnud Venemaa provokatsioonidega tegemist pikka aega. Ta on ähvardanud asjadega, mida ta on juba teinud,” märkis Kallas. „Nad ütlesid, et toovad NATO piirile raketid Iskander, kuigi need on seal olnud juba aastaid.”