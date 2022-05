Teotatud pronkssõduri taastamine võib maksma minna umbkaudu 3000 eurot

"Lähemal ajal on plaanis mahaviilitud viisnurk taastada. Sõjamuuseum suhtleb sel eesmärgil pronksivalu spetsialistidega. Taastamise maksumuse suurusjärk on ca 3000 eurot," märkis muuseumi info- ja turundusjuht Sandra Niinemäe.

Vandaalitseja isa Viktor Vassiljev märkis poja tegu kommenteerides, et tema poeg on täiskasvanud inimene, kes vastutab ise oma tegude eest. Ta lisas, et asi on menetletud ja karistus määratud. "Igal juhul on tegemist väga kahetsusväärse juhtumiga," märkis ta lõpetuseks.