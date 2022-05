VIDEO | Azovi rügemendi meedik: inimesed surevad mu käte vahel, sest pole antibiootikume

"Olen krimmitatarlane, moslem. Enne invasiooni läbisin meditsiinikoolituse. Nüüd annan arstiabi Azovstalis haavatutele," rääkis ta pöördumises. "On valus vaadata, kuidas inimesed surevad mu käte vahel lihtsalt seepärast, et pole piisavalt antibiootikume. Seda aastal 2022," lisas ta.

Meedik lisas, et Türgist vaid paarisaja kilomeetri kaugusel tapetakse inimesi, kelle ainus eesmärk on kaitsta oma kodumaad. "Te ise teate oma ajaloost, mis tunne on, kui keegi tahab teie maad võtta ja rahvast tappa," lausus ta Erdoğanile. "Me ei tea, kellele veel kirjutada või kelle poole pöörduda, seetõttu pöördun teie poole. Usun siiralt, et te ei jäta meid üksi ja aitate meid!" sõnas ta.