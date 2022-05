Ukraina on väidetavalt just USA luureandmete abil tapnud rea Vene kindraleid ja uputanud ristleja Moskva. Pentagon eitab

Ukraina andmetel on rindel tapetud umbes 12 Vene kindralit, mis on New York Timesi teatel sõjalisi analüütikuid hämmastanud.

See sihtimisabi on osa USA presidendi Joe Bideni administratsiooni salastatud tegevusest reaalajas lahinguvälja luureandmete andmiseks Ukrainale, mis sisaldavad ka Vene vägede oodatavaid liikumisi USA hinnangute põhjal Moskva salajase lahinguplaani kohta, teatasid ametnikud, kes keeldusid ütlemast, kui palju Vene kindraleid on USA abi tulemusena tapetud.

Ukraina sai USA luurelt suurt abi kas siis, kui uputas aprillis Venemaa Musta mere laevastiku lipulaeva Moskva oma laevavastaste tiibrakettidega Neptun, teatas CNN.

Nimelt helistasid Mustal merel Vene sõjalaeva märganud Ukraina sõjaväelased oma Ameerika kontaktidele, saamaks kinnitust, et tegu on just Moskvaga, ütlesid sündmustega kursis olevad allikad CNN-ile. USA osapool andis venelaste lipulaeva asukohast ukrainlastele seejärel luureandmeid.