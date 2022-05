Teabeameti esimene peadirektor Ants Frosch elab praegu Otepääl ja on vallavolikogu liige. "Me oleme oleme olukorras nagu vetelpäästja uppuja päästmisel. Kõige tähtsam on, et vetelpäästja uppujat päästes ise ära ei upu," ütleb ta Ukraina pagulaste abistamise kohta.