Kristian Jaani Kiievist: Eesti võib saata Ukrainasse demineerijaid, päästjaid, ohvrite tuvastajaid

Siseminister ütles oma sõnavõtus, et Eesti jätkab Ukraina igakülgset toetamist võitluses Venemaa agressiooni vastu. See puudutab nii otsest poliitilist ja praktilist toetust Ukrainale erineva abi, sealhulgas humanitaarabi kui ka sõjajärgse ülesehitamise näol. Samuti karmide sanktsioonide kehtestamist Venemaale.

"Venemaa ei tohi seda sõda võita. Sõja hind peab olema Venemaale väga kallis ja kõik Ukraina sissetungi eest vastutajad peavad saama karistatud. On ülioluline, et Ukraina saaks Euroopa Liidu ametliku kandidaatriigi staatuse - Eesti toetab seda täielikult," rääkis Jaani.

Eestis on täna ligi 36 000 sõjapõgenikku. Ukrainale on Eesti kohapeal pakkunud sõja algusest saadik vajaduspõhist abi ja seda tehakse ka edaspidi. Jaani ütles, et Eesti humanitaarabi kogupanus on rohkem kui 16 miljonit eurot, sealhulgas on ka kodanikuühiskonna ja erasektori toetus.