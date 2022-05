Ukraina presidendi kantselei juhi Andri Jermaki sõnul väljendas Steinmeier solidaarsust, austust ning toetust Ukraina rahva võitluses Vene sissetungijate vastu ning märkis, et alates sõja algusest on Saksamaa toetanud Ukrainat nii rahaliselt, majanduslikult kui ka sõjaliselt.

"Saksamaa jääb Ukraina võimsaks liitlaseks... Venelaste lootus lõhestada Euroopa ühtsus Ukraina toetuseks on asjatu," ütles Jermak.