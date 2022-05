Tallinna linnavolikogu mõistis Nõukogude okupatsioonirežiimi kuriteod hukka

"Praegusel kriitilisel hetkel peab Tallinna linnakodanike esinduskogu näitama selget suhtumist minevikku. 9. mai tähistamine võidupühana tänases olukorras on toetusavaldus agressorriigile Venemaale. Meie avalduse selge sõnum on, et 9. mai ei tähendanud Eesti ja mitmete teiste Euroopa rahvaste jaoks mitte vabadust, vaid okupatsiooni ja kannatusi," ütles Isamaa fraktsiooni esimees Urmas Reinsalu.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul tuleb Tallinna kõrgeima otsustuskogu rahvasaadikute poolt öelda üheselt, et 9. mai pole pidupäev. “Kremli agentuur on kunagisest langenute mälestamisest teinud väärtusrelva oma agressiooni toetamiseks. Eesti rahva jaoks ei olnud Teise maailmasõja lõpp mitte vabastajate ja kangelaste tulek, vaid okupatsiooni, küüditamise ja vabaduse pärssimise algus. See vajab selget vahetegemist koos okupatsioonirežiimi kuritegude hukkamõistuga ning kannatanute mälestamisega,” sõnas Michal.

„See on väärtuste küsimus. Tallinn on vaba riigi vaba pealinn ja me ei tohi tolereerida 9. mai sündmuste pööramist okupatsiooni- ja sõjakuritegude õigustamiseks. Tallinna linnavolikogu peab selles väärtusküsimuses võtma selge seisukoha,“ lisas Eesti 200 Tallinna volikogu fraktsiooni juht Marek Reinaas.

EKRE fraktsiooni esimehe Mart Kallase sõnul on see ebanormaalne olukord, kui Eesti vabariigi pealinnas leidub veel okupantide vägitegusid ülistavaid maamärke. „ Nn vabastajad saatsid korda samasuguseid jubedusi nagu tehakse praegu Ukrainas, ka siin marodööritseti, tapeti ja vägistati. Tegemist ei ole mälestusmärkidega, vaid okupatsiooni põlistavate maamärkidega, mida käiakse sakraalselt kummardamas, näidates sellega oma põlgust Eesti vabariigi vastu.“