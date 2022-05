Umbes kell 19 tuleb teade, et sihtmärk on tuvastatud. Mis sihtmärk ja kuskohas täpselt, ei lubata siin mõistagi kirjutada. Sõdurid istuvad autodesse, ühes autos on ka miinipilduja koos laskemoonaga. Sõidame läbi metsade ja üle põldude kohta, kust plaani järgi löök antakse. Ühe komando- ja vaatluspunkti juures teeme peatuse. Sõdur nimega Dubovik räägib, et relvajõududel on vaja varustust, mis aitab neil mobiilsena püsida. „Tänu Jumalale, kaitsevahendid on meil olemas,” ütleb ta. „Palvetage meie eest. Kõik läheb hästi. Kõik jääb Ukrainale.”