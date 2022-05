VIDEO | Kaja Kallas Ekspressi ajakirjanike trahvimisest: need piirid tuleb kohtus selgeks vaielda

Riigi peaprokurör Andres Parmas ütles, et ajakirjanikud rikkusid seadust. Kas te ei leia, et see on süütuse presumptsiooni rikkumine kõige kõrgemalt tasemelt? Seda küsib ajakirjanik (naerab). Mina olen seisukohal, et süütuse presumptsioon on oluline ja tõesti kedagi ei tohi käsitleda süüdiolevana enne, kui ei ole jõustunud kohtuotsust. Kas te vaatate mulle silma ja ütlete, et ajakirjandus seda printsiipi alati järgib?

Ma ei tea, kas see on minu asi praegu öelda. Kui see asi kaevatakse riigikohtusse edasi ja ajakirjanikud mõistetakse seal õigeks, siis kas te arvate, et Parmas peaks jätkama riigi peaprokurörina?

Elame ja näeme. Sinna läheb aega kuni kohtuotsused sinnamaani jõustuvad, aga mis on oluline minu meelest kõigi jaoks on see, et meil on põhiseaduses printsiibid ja üks nendest on süütuse presumptsioon, mida tuleb ka järgida. Seda saame me kõik teha, et me ei tembelda kedagi pätiks enne, kui päriselt on riigikohtu otsus. Ma lihtsalt toon selle välja, et mul endal omast kogemusest on see, et minu isal, kellel on kolmest kohtu astmest õigeks mõistev otsus ehk kohtud on leidnud, et ta ei ole süüdi nendes asjades, milles teda on süüdistatud. Ometi igal pool endiselt seda kümmet miljonit tuuakse välja. Paraku elu käib hoopis teist rada mööda.