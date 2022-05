Lauri Läänemets: õigusruum, mis ohustab ajakirjandusvabadust, väärib justiitsministri selgitusi

„Ühiskonnas on tekkinud õigustatud küsimused, et kas sellised juhtumid ei või viia ajakirjanduse enesetsensuurini ega ohusta meie ajakirjandusvabadust. Antud kaasuse puhul on arusaamatu, millist hüve prokuratuur kaitses, seda iseäranis kontekstis, kus prokuratuur on toonud meediasse palju nõrgemate kahtlustustega juhtumeid, mis on jäänud hiljem tõendamata,“ selgitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets. Tema sõnul saab väita, et reeglid ei kehti kõigile ühtemoodi.