VIDEO | Kaja Kallas Ekspressi ajakirjanike trahvimisest: rahapesu uurimise kajastamisel on ülekaalukas avalik huvi

"Eesti on õigusriik, meil on võimude lahusus, ei ole täidesaatva võimu roll kohtuotsuseid kritiseerida," ütles peaminister Kaja Kallas Eesti Ekspressi ajakirjanike trahvimise kohta: "Tahan aga küll seda öelda, et olen seisukohal, et rahapesu uurimise kajastamisel on ülekaalukas avalik huvi, meedia on teinud head tööd. On ka hea, kui kohtus vaieldakse need vabaduse ja vastutuse piirid selgeks, kindlasti on oluline tagada ka seda, et meedial oleks maksimaalne vabadus oma töö tegemiseks."