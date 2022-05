Jooksjale mõeldud nutikell, mis peab vastu iga ilmaga

“Huawei Watch GT Runneri mudel on veekindel ja toimib ka vihmase ilma korral ning seda mitmel moel - näiteks, kui kella ekraan on kasutamiseks siiski liiga märg või libe, saab juhtida kella menüüd pöörleva krooni abil, mille sakid haakuvad hästi ja aitavad sel juhul hädast välja,” kirjeldab Mishina.

Samuti toimivad erinevate ilmastikutingimuste korral jätkuvalt ka nutikella võimsad monitoorimissüsteemid. “Jooksjale on esmatähtis oma asukoha positsioneerimise ning jooksutrajektoori salvestamise täpsus - olenemata sellest, kas liigutakse maastikul ja mägedes või staadioni mitmerajalisel jooksuringil. Seetõttu kasutataksegi uues kellas asukoha määramiseks viit peamist satelliitsüsteemi,” selgitas Mishina ja lisas, et satelliitsüsteemide signaale vastuvõtvad antennid on paigaldatud uue mudeli korpuse allosa asemel hoopis selle äärtesse ja nii tagavad need iga ilmaga info täpse edastamise. Nii on kindel, et ka paduvihma korral aitab kell kodutee üles leida!