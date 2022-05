VIDEO | Moskva valmistub paraadiks: sõjatehnika kolonn meelitas tänavatele hulgaliselt pealtvaatajaid

Viimastel päevadel on Moskva ümbruses nähtud lendamas ka Putini erilennukit, mis võimaldab tal jätkata Venemaa valitsemist tuumasõja ajal. Venemaa ametnike sõnul osaleb lennuk Iljušin Il-80 aga paraadil ning madallennu näol oli tegemist kõigest prooviga tulevaks esmaspäevaks

Läänes usutakse, et Venemaa president Vladimir Putin võib 9. mail Ukrainale ametlikult sõja kuulutada. Erinevalt „sõjalisest erioperatsioonist” võimaldaks sõda Putinil reservväed täielikult mobiliseerid. Kreml on need spekulatsioonid aga ümber lükanud.