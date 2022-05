VILJA KÜSIB | Ants Frosch: meie enda abivajajad tunnevad end saabuvate ukrainlaste pärast kõrvalejäetuna

Tänapäeval on välisluureametist kõik kuulnud, aga verinoores Eesti riigis ei teadnud Ants Froschi rajatud teabeametist keegi eriti midagi. Isegi mitte seda, et niisugune asi on üldse olemas. Nüüd aitavad Froschi ja teiste vanade luurajate kogemused mõtestada Vene-Ukraina sõda. EKRE poliitik Frosch leiab, et Ida-Euroopa riigid on võrreldes nn vana läänega pidanud vastu võtma liiga palju Ukraina põgenikke.