VILJA KÜSIB | Ants Frosch: kui Venemaa hakkab Ukrainas kaotama, muutub tuumasõja oht väga suureks

Presidendi vastuvõtul käisin 90ndate teisel poolel, jah. Esimene avalikkuse ette ilmumine oli 1994. aastal, kui Hans H. Luik käis väga intensiivselt intervjuuga pinda, ja lõpuks ma nõustusin. Valida oli, kas rääkida ise oma lugu või räägitakse seda sinu eest. See oli eksklusiivne intervjuu ja see jäi üheks vähestest.

No see konkreetne pakkumine tuleb ju ükskord elus.

Rainer Saks, endine teabeameti juht nagu teiegi, käib stuudiost stuudiosse ja kõik teavad teda. Ka kunagise luurekoordinaatori taustaga Eerik-Niiles Kross on teist palju kuulsam. Miks on see nii läinud, et teid eriti ei teata?

Kuidas te endas EKRElase üles leidsite? „Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on ainus poliitiline jõud Eestis, mis seisab järjekindlalt immigratsiooni vastu. Olen näinud, millise hukatuseni viib globalismi naiivne kummardamine. Ohjeldamatu hedonismi propaganda massimeedias koos LGBT teema pideva pedaalimisega kahjustab otseselt meie noort põlvkonda.” Kust see teil kõik tuleb?

Selline see karjäär oli. Eks ma olen alati olnud kass, kes kõnnib omapead, ja karjääritegemise juures ei ole see kõige mugavam.

See oleks laskmata karu naha jagamine, oleme alles 2022 kevades. Ütleme nii, et välisministri portfell mind kindlasti ei huvita.

Selline rahulik, traditsiooniline. Selline, kes pole loodusest irdunud. Neid leiab tõesti ääremaalt rohkem, nad on väga vaprad, et nad seal vastu peavad.

Olete öelnud, et õige eestlase leiab ääremaalt palju kergemini kui pealinnas. Missugune see õige eestlane on?

Ei ole. Vallavolikogu liikme tasu on tagasihoidlik, et seda ei saa küll toiduahelaks pidada.

Ei, seal on muud teemad kuumad. Eesti väikestes maakohtades on võim koondunud mingi väikese klanni kätte. Arvamuste paljusust ei ole seal.

Elate Otepääl, seal on see LGBT-teema kuum või?

Vastaksin Pentagoni kõneisiku, admial John Kirby sõnadega: on täiesti vastutustundetu, et Vene juhtkond kasutab tuumašantaaži, aga oleks samamoodi vastutustundetu, kui meie selle peale ei mõtleks ja ei otsiks sellele vastamise võimalust. Oht ei ole kadunud. Putinit teatakse kui inimest, kes teeb väljaöeldu teoks. Teatud piirini jõudes – kui Venemaa hakkab Ukrainas suurelt kaotama – muutub see oht väga suureks.

See on suur. Viimastel nädalatel on lääneriigid asunud Ukrainat relvastama, aga see ei välista intensiivseid läbirääkimisi taustal. Türgi president on aktiveerunud ja üritab korraldada Putini ja Zelenskõi kohtumist. See, mis toimub diplomaatide ja sõjaväelaste tasandil, ei paista välja, aga soov sõda lõpetada on kindlasti olemas.

Et sõda tuleb, ütlesin välja 4. novembril. Venemaa koondas vägesid juba kevadel ja tegi seda sügisel veelgi suuremas mastaabis. Väed ei lahkunud. Oli selge, et Vene armee valmistub millekski tõsisemaks. Ameerikat juhtima asunud president Bideni administratsioon ei olnud oma Vene-poliitikas kuigi järjekindel. Ka mitte energiapoliitikas: Keystone XL naftajuhtme ehituse katkestamine, Bideni ebakindel ja segaste sõnumitega kohtumine Putiniga Genfis juunis. Biden lasi Putinil endale sõnad suhu panna. Seejärel läbikukkumine Afganistanis. See oli krokodilli söötmise poliitika. Sakslased ja venelased said Bideni nõusoleku Nord Stream 2ga edasi liikuda.

Mida peame meie kartma ja lootma sel aastal, paari-kolme, kümne aasta perspektiivis?

Soome ja Rootsi liitumine NATOga ei käi sõrmenipsust, see võtab kindlasti aega. Ja see aeg on väga ohtlik. Mitte ainult Soomele ja Rootsile, vaid ka Balti riikidele.

Mis saab sealt edasi?

Tõenäoliselt langeb raudne eesriie Euroopa ja Venemaa vahel. Kui selle langemine jõuab rahulikult lõpule, ilma sõjata NATO ja Venemaa vahel, jääb rahuperiood ilmselt pikalt kestma. Uue stabiilsuse fikseerimiseni läheb mitu aastat. Venemaa eesmärk on NATO taandumine 1997 positsioonidele. Soovitakse Balti ja teiste Ida-Euroopa riikide väljaarvamist NATOst. Kas see soov teostub, sõltub NATOst ja ka meist. Me peaksime keskenduma eeskätt oma riigi kaitsmisele. On inimlikke, Eesti riikluse püsimise seisukohalt vaadates kõrvaltegevusi...

Mida te silmas peate?

Pean silmas seda põgenike hulka, mille oleme vastu võtnud.

Ah jaa, immigratsioonivastasus teid EKREsse ju viis. Kuidas peaksime toimima?

Me oleme oleme olukorras nagu vetelpäästja uppuja päästmisel. Kõige tähtsam on, et vetelpäästja uppujat päästes ise ära ei upu.

Nii et teie ühtegi ukrainlast ei aitaks?

Olen neid isiklikult aidanud. Olen käinud neile rääkimas Eestist, Euroopast. Oleme rääkinud eesti kultuurist ja ajaloost, et nad saaksid aru, kuhu nad on sattunud. Enamik on tulnud Ida-Ukrainas ja on venekeelsed. Nende teadmised Euroopast on äärmiselt vähesed.

Kas ma sain teist õigesti aru: parem, kui nad siia ei tuleks või vähemasti siia ei jääks?

Euroopas on tehtud strateegiline viga. Vastu Venemaad asuvate Ida-Euroopa riikide koormamine sõjapõgenikega käib terve Euroopa huvide vastu.

Mida peaks siis tegema?

Kui Merkel kutsus 2015 miljoneid inimesi Lähis-Idast Euroopasse ja nood marssisidki läbi Euroopa, rakendati ümberjagamiskvoote. Mulle tundub küüniline suurte Euroopa riikide praegune hoiak: ollakse valmis toetama relvastusega, aga ei olda valmis vastu võtma sõjapõgenikke. Neid võetakse vastu nii vähe, et piinlik vaadata. Põhiline koormus on Poolal. Per capita on Eesti kõige rohkem teinud. Meie enda sotsiaalabi vajavad inimesed jäävad praegu kõrvale või vähemalt tunnevad end kõrvalejäetuna. Euroopa süda peaks tegema oluliselt rohkem.