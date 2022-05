OTSEBLOGI | Lukašenka hinnangul on Venemaa sissetung Ukrainasse "pikale veninud"

Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenka sõnul pole ta "probleemi" piisavalt süvenenud, et öelda, kas Venemaa invasioon Ukrainasse kulgeb Venemaa plaanide kohaselt. "Kuid ma tahan veel kord rõhutad. Mulle tundub, et see sõjaline operatsioon on veninud," ütles riigipea intervjuus uudisteagentuurile AP.