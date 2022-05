Venemaa: koos Azovi "natsidega" võitlevad Iisraeli palgasõdurid. Ukraina: Eestis arestitud kokaiini puudusel on Moskvas kangemale kraamile üle mindud

„Vaevalt tahavad seda kuulda need samad Iisraeli poliitikud, kes on praegu selle informatsioonikampaania lõkkele puhunud. Aga võib-olla on see nende jaoks huvitav. Ukrainas võitlevad koos Azovi võitlejatega palgasõdurid Iisraelist,” ütles Zahharova.