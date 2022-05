VIDEO | Mihhail Kõlvart: Euroopa vabastamine natsidest ei tähendanud Eesti jaoks vabadust, see on ajalooline fakt

Aprilli lõpus kirjutas Eesti Päevaleht , kuidas ühele Tallinna koolijuhile ei hakka ei keeleameti ega haridusministeeriumi hammas peale. Nimelt on Tallinna Linnamäe vene lütseumi direktori asetäitja Sergei Garanža ligi 20 aastat põrunud eesti keele eksamitel, kuid linn hoiab teda seni ametis.

Tallinna linnapea Kõlvart nentis, et kahjuks pole Garanža seni eksameid läbinud. Mais läheb ta taas keeleeksamile. "Selle pika perioodi jooksul on ta ise kinnitanud, ja seda oleme ka ise näinud, et keeleõppega tegeles ta pidevalt," ütles ta. "Loomulikult ootame ka tulemusi ja vaatame, mida keeleeksam toob," lisas Kõlvart.