Nüüd on ministeerium saanud kinnituse, et Vene okupandid on igast regioonist välja viinud umbes 100 000 tonni vilja – kokku 400 000 tonni. Nad viivad välja vilja, mis oli mõeldud toidujulgeoleku tagamiseks.

„Luhanski oblasti aastane vajadus selle 2022. aasta 24. veebruari eelsetes piirides oli 60 000 tonni vilja. Koos 2014. aastal okupeeritud territooriumiga 240 000 tonni. Muide, 90% põllumajandusmaast oli koondunud oblasti põhjaossa, mille vaenlane okupeeris 2022. aastal ja kus endiselt käivad lahingud. Just need territooriumid varustasid viljaga kogu oblastit ka enne 2014. aastat. Nüüd on ainus regioon, kus külvikampaaniat ei ole alustatud, meie oma. Sest venemaalasi see ei huvita. Miks, kui on võimalik röövida ja kindlustada ennast mitmeks aastaks ette?” rääkis Haidai.