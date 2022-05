Ukraina presidendikantselei nõunik: kinnitamata andmetel võttis Iisrael Eestilt Ukrainale Iisraeli relvade saatmise keelu

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ajas Iisraeli teatavasti marru oma jutuga, et Adolf Hitleril oli juudi veri ja juudid ise on kõige suuremad antisemiidid. Iisraeli välisminister Yair Lapid nimetas seda avaldus andestamatuks ja nõudis vabandust. Venemaa välisministeerium esines aga seepeale uue solvava avaldusega ja süüdistas Iisraeli Ukraina „natsirežiimi” toetamises.

Feigin küsis sellest lähtuvalt Arestovõtšilt, kas viimane arvab, et Iisrael muudab oma seisukohti näiteks Ukrainale relvade saatmise osas, näiteks on Iisraelil väga hea raketitõrjesüsteem ja õhutõrje.

Arestovõtsi sõnul mõtleb Iisrael alati oma olukorrale Lähis-Idas. Et Venemaa on Iisraeli vaenlaste Süüria ja Iraani liitlane, on Iisrael alati Venemaaga laveerinud. Iisraeli jaoks on see hoob, mis töötab, ja Iisraeli jaoks on kõik hoovad head, märkis Arestovõtš.