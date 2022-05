Tervisekassa podcast: Mida tähendab moodsas maailmas elu diabeediga?

Tervisekassa seekordses podcastis on külas armastatud näitleja Märt Pius , kellel diagnoositi esimese tüübi diabeet 14-aastaselt. Kaksikvend Priit sai sama diagnoosi aasta hiljem.

Esimese tüübi diabeet diagnoositakse sageli inimestel lapseeas. Nii oli ka vendade Piusidega ning neil tuli niigi tormilises murdeeas kiiresti kohaneda täiesti teise elurütmiga. Mida see toonase teismelise jaoks tähendas ja kuidas on elurütm tänaseks muutunud, räägib Märt ise saates põhjalikult.

Et diabeediga toime tulla, tuleb pidevalt oma vere glükoositaset jälgida ning mitu korda päevas kehasse insuliini süstida. Kõigiks nendeks toiminguteks on olemas mitmesuguseid abivahendeid, mida ka tervisekassa inimestel soetada aitab. Viimase uuendusena on alates tänavu jaanuarist kõigile täiskasvanud esimese tüübi diabeedi põdejatele haigekassa 90% soodustusega hüvitatud glükoosimonitorid, mis edastavad veresuhkru näidu otse inimese nutitelefoni.