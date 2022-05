VIDEO | Hoiatus? Putini "maailmalõpu" lennuk tiirutas Moskva kohal

Iljušin Il-80 eesmärk on hoolt kanda selle eest, et Kreml saaks jätkata tööd ka tuumasõja ajal. Lennukit on võimalik õhus olles tankida, seal on kaks suurt elektrigeneraatorit ning satelliitsideks kõik vajalik. Küll on lekkinud sõjatööstussektorist infot, et lähiajal asendatakse lennukid moodsamate ja mugavamate Iljušin 96-400M mudelitega.