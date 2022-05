OTSEBLOGI | Šoigu: Mariupol on Vene sõjaväelaste kontolli all ja Azovstal kindlalt blokeeritud

Šoigu teatas, et Mariupol on Vene sõjaväelaste kontrolli all. „LNR-i, DNR-i ja Ukraina natsionalistidest vabastatud territooriumidel korraldatakse rahumeelset elu. Sealhulgas ka Mariupolis – suurimas tööstus- ja transpordisõlmes Aasovi mere ääres,” lausus Šoigu.