OTSEBLOGI | Järjekordne raketirünnak: mitmes linnas teatatakse plahvatustest, Dnipros rünnati kesklinnas asuvat raudteesilda

Täna lõunal teatas Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu, et Mariupol on Vene sõjaväelaste kontolli all ja Azovstal kindlalt blokeeritud. Peagi kinnitas Mariupoli linnapea, et okupandid on tunginud Azovstali tehasekompleksi ning Ukraina võimud on kaotanud ühenduse Azovstali kaitsjatega.