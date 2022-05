Narva linnapea Katri Raik: 9. mai tõi meile sõja lõpu, seda tuleb meenutada

See päev tõi meile sõja lõpu, seda tuleb meeles pidada. Kui keegi räägib kuupäeva ülekandmisest, tuleb kuulata arvamusi, aga see päev on nii sügavalt inimeste peades, et seda ei saa üle kanda. Nagu ei saa 31. detsembrit üle kanda 30. detsembrile või 8. märtsi 7. märtsile, nii ka 9. mai on ja jääb.

Kahjuks teeb sõda maailma mustvalgeks. Meie riik on valinud poole. Me oleme Ukraina poolt. Narvas on inimestel erinevaid arvamusi. Ja see on hea, see on vaba maa märk. Kõik saavad aru, et Narva on Eesti linn, Eestis kehtivad seadused, mida tuleb järgida. Ja ma palun, et inimesed austaksid teiste arvamusi, oleksid tolerantsed, jätaksid koju Georgi lindid, Vene Föderatsiooni lipu, sest praegu on see agressorriigi lipp, ja ei kirjutaks tähte Z. Need on sümbolid, mida kasutatakse sõjas Ukraina vastu.