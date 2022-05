Erakondade reitingud: Eesti 200 toetus jätkab langust, Reformierakond tüürib selgelt ees

Võrreldes märtsi alguses saavutatud tipuga on Eesti 200 toetus langenud 5,9 protsendi võrra.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32%, konservatiivset rahvaerakonda 21,9% ja Keskerakonda 17,8% valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Reformierakonna ja teisel kohal oleva EKRE toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Mõnevõrra on paranenud kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus. Kui märtsi keskpaigaks oli see langenud lähiajaloo madalaimale tasemele, siis madalpunktiga võrreldes on praegune tulemus 1,5 protsendi võrra kõrgem.