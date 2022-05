Kadri Simson: gaasi eest rublamakseid Venemaale ei tule, täielikuks gaasikatkestuseks on erakorralised plaanid

Poola oli valmis Vene gaasist vabanema juba selle aasta lõpus. Nende pikk leping Gazpromiga saab läbi, uus leping on sõlmitud Norra Equinoriga 10 miljardile kuupmeetrile aastas. Oktoobris on valmis nn Balti toru ehk Poola- Taani gaasiühendus, ms on ka Euroopa kaasrahastatud. Ja sellest nädalast on töös nn GIPL ehk Poola-Leedu gaasitoru. Poola on juba broneerinud seega teatavad mahud Leedu Klaipeda LNG terminalis ja lisaks on Poolal endal LNG terminal, kus nad teevad täiendustöid, et mahte suurendada. Oma tarbimise katavad nad põhimõtteliselt Norra gaasiga ära ja see on lepingutega kaetud.

Ja kõik väljendasid oma toetust Poolale ja Bulgaariale ka tegelikes tegudes. Bulgaaria aastane gaasitarbimine on suhteliselt väike, nad ei kasuta gaasi näiteks keskkütteks. Bulgaariale saab abi pakkuda Kreeka. EL-i rahastamisega on kohe-kohe valmis saamas uus Bulgaaria-Kreeka gaasiühendus. See on töös ja peaks suvel peaks minema käiku. Just täna avatakse Kreekas veel teine LNG terminal .

Meil oli eile erakorraline Euroopa Liidu riikide energeetikaministrite kohtumine, kus koordineeriti vastust, et ei tekiks küsimust, et äkki mõni ikka kuskil salaja maksab rublades ja paneb teised selega halvemasse olukorda. Kõik ministrid kinnitasid seal, et nad on selgelt aru saanud, et rublamaksed nagu Putini ukaas seda ette näeb, on vastuolus kehtivate sanktsioonidega.

Rublamaksed pole Venemaale gaasi eest mõeldavad, sest see tähendaks tehinguid Venemaa keskpangaga, mis on sanktsiooni all, ütles energeetikavolinik Kadri Simson. Kui Venemaa peaks gaasikraanid kinni keerama suudetakse EL -is tagada inimeste esmavajadused gaasi osas tuleval talvel. Tööstuses võivad aga piirangud olla vajalikud.

Praegu jätkavad nad sama gaasi tarnet, mida nad on kasutanud eelmise aasta lõpust, kui Venemaa sulges Jamali gaasitoru ehk Saksamaa saadab neile veel gaasi.

Nüüd, kes on järgmine – kes seda teab. Me aga andsime selged juhised EL-i firmadele: maksta tuleb vastavalt lepingutele, lepingud on eurodes või dollarites. Ja lepingutes on selgelt kirjas, et üks pool ei saa ühepoolselt lepingut muuta. Seega igasugune Gazpromi nõudmine, et ma nüüd muudaksin valuutat, on soov lepingut muuta, millega ei pea nõustuma ja millega me kindlasti ei soovita nõustuda.

Kas see soovitus on vabatahtlik, sest kurikuulsast Ungarist on ju olnud kuulda teateid, et nemad maksavad rublades…

Nad ei saa ju rublasid! Rublade saamine tähendab ju tehingut Venemaa keskpangaga ja Venemaa keskpank on sanktsiooni all. Kui sul enda rublareservi pole – mida EL-i ettevõtetel ju pole – siis pole see võimalik.

Aga skeem, mille venelased välja mõtlesid, kus makstakse valuutas Gazprompanka ja seal siis konverteeritakse raha rubladeks, on lubatud?

Aga see ongi see, et makse gaasi eest lõpetati eurodes, Gazprom võib nende eurodega teha, mida tema tahab. Meil ei ole tõepoolest ei ole õigust kellelegi öelda peale raha maksmist ostu eest, mida selle rahaga siis teha. Kui tehing on lõpetatud eurodes, siis kaitseb see ka ettevõtteid, sest kui tehinguid hakatakse lõpetama rublades, siis kes otsustab rubla vahetuskursi? Arvad täna, et saad väga konkurentsivõimelise hinnaga gaasi, aga, kes annab garantii, et rubla kurssi ei muudeta väga ebasoodsaks.

Siin samas Europarlamendi saalis küsiti palju teie käest, et kui valmis on Euroopa selleks, et kui ühel või teisel põhjusel peaks Vene gaasi täielik kinnikeeramine toimuma. Kui valmis me tegelikult selleks oleme?